Bovespa segue mau humor com Grécia e fecha em baixa de 0,7%

A Bovespa acompanhou o mau humor externo em função da Grécia e fechou com queda mais pronunciada do que a vista nas bolsas norte-americanas. O recuo ocorreu mesmo tendo havido fluxo estrangeiro na compra. Petrobrás e Vale, prejudicadas pelos recuos do petróleo e do minério, terminaram com perdas e pressionaram o índice, da mesma forma que Bradesco e Itaú.

O Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,70%, aos 52.149,37 pontos, menor patamar desde 31 de março, quando fechou em 51.150,16 pontos. Na mínima da sessão, marcou 51.683 (-1,59%) e, na máxima, 52.679 pontos (+0,30%). No mês, acumula perda de 1,75% e, no ano, alta de 4,28%. O giro financeiro totalizou R$ 5,375 bilhões.

Pela manhã, o movimento estava mais intenso devido à Grécia, com muitos investidores se ajustando à vitória do 'não' no plebiscito. À tarde, no entanto, o fluxo diminuiu, mas a Bovespa devolveu parte da queda exibida um pouco mais cedo.

Os gregos votaram 'não' às novas medidas de austeridade exigidas pelos credores internacionais do país. Mesmo com a vitória do não, o ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, renunciou ao cargo para facilitar um acordo de resgate com os credores. Em seu lugar, foi escolhido Euclid Tsakalotos, que já se reúne amanhã com esses credores, em Bruxelas.

As bolsas europeias fecharam com fortes perdas e as norte-americanas também passaram o dia no vermelho, diante do temor dos agentes de que a Grécia saia da zona do euro. O Dow Jones terminou a sessão em queda de 0,26%, aos 17.683,58 pontos, o S&P 500 encerrou em baixa de 0,39%, aos 2.068,76 pontos, e o Nasdaq, de 0,34%, aos 4.991,94 pontos.

Na Bovespa, Petrobrás teve hoje fluxo comprador de estrangeiro, mas caiu seguindo o tombo do petróleo lá fora. Na Nymex, a commodity perdeu 7,73% de seu valor.

Petrobrás ON terminou em baixa de 0,77% e a PN, de 2,13%. Vale ON, -0,17% e Vale PNA, -1,71%.

Siderúrgicas, por outro lado, subiram com cobertura de posições vendidas. Gerdau PN, +2,25%, Metalúrgica Gerdau PN, +0,72%, Usiminas PNA, +3,72%, CSN ON, +2,10%.

No setor financeiro, Bradesco PN, -1,82%, Itaú Unibanco PN, -1,71%. Santander Unit recuou 0,24%. BB ON subiu 0,76%.