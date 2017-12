Bovespa fecha em baixa de 0,27% e juros recuam mais A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) chegou a subir 1,07% na manhã desta quinta-feira, mas no período da tarde acabou sucumbindo à forte queda das bolsas em Nova York. No encerramento dos negócios, a bolsa paulista fechava em baixa de 0,27%, com movimento financeiro de apenas R$ 539 milhões. Em Nova York, a Nasdaq ? bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? fechou em baixa de 1,03%. Já o índice Dow Jones ? que mede o comportamento das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? encerrou o dia em queda de 0,89%. No mercado de juros brasileiro, os contratos com taxas pós-fixadas (DI) com vencimento em janeiro de 2004 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagavam taxas de 21,940% ao ano, frente a 22,010% ao ano registrados ontem. O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,8890, em baixa de 0,24% em relação às últimas operações de ontem.