Bovespa fecha em queda de 0,1% após sessão volátil A Bolsa de Valores de São Paulo fechou os negócios desta segunda-feira em leve queda, depois de oscilar sem tendência definida durante todo o dia. O Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, caiu 0,11 por cento, para 35.748 pontos, de acordo com dados preliminares. Mesmo com os 1,02 bilhão de reais do exercício de opções, o giro financeiro foi fraco, de apenas 3,7 bilhões de reais. Na ponta de queda figuraram as ações de empresas do setor imobiliário. Gafisa perdeu 7,8 por cento, a 8,85 reais. Cyrela recuou 5,8 por cento, para 6,97 reais. Na ponta contrária, Gol subiu 7,1 por cento, valendo 8,31 reais, depois de ter reportado prejuízo de 474,4 milhões de reais. (Reportagem de Aluísio Alves)