Bovespa fecha em queda de 0,28% As bolsas oscilaram muito, com predominância do movimento de baixa, depois da decisão do Federal Reserve, que confirmou todas as expectativas do mercado. O Ibovespa fechou em queda de 0,28% e o volume financeiro somou R$ 718 mi. No mês, o índice da carteira teórica paulista acumulou a gorda valorização de 15,81%. A Nasdaq recuava 0,37% às 18 horas, quando o pregão doméstico se encerrava, e o Dow Jones estava próximo à estabilidade. O corte de 0,50 ponto percentual dos Fed funds e da taxa de redesconto foi amplamente antecipado pelos investidores em ações aqui e nos EUA. "Houve aquele tumulto natural depois de uma decisão tão esperada", disse um executivo. Segundo operadores, enquanto o Ibovespa não romper a resistência dos 18 mil pontos, o mercado deverá patinar à mercê de Nova York.