Bovespa fecha em queda de 0,89% A Bovespa reprisou hoje a espera pela reunião do Comitê de Mercado Aberto do Fed e pela decisão judicial sobre a liminar que impedia a licitação das três bandas do Serviço Móvel Pessoal. A cassação da liminar só foi divulgada a uma hora do encerramento do pregão. O índice da carteira teórica paulista fechou em baixa de 0,89% e o giro financeiro somou R$ 762 mi. Por causa da confirmação da cassação da liminar, e da nova data da venda, muitas ações celulares rechearam a lista das maiores baixas do Ibovespa hoje. Foi o caso de Telesp Celular Participações PN (-4,76%), Tele Celular Sul ON (-3,71%) e CRT Celular PNA (-3,61%).