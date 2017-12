Bovespa fecha em queda de 1,08% A Bovespa voltou a fechar em baixa, desta vez de 1,08%, com volume financeiro acanhado, de R$ 403 mi. Um acúmulo de notícias negativas manteve os investidores de barbas de molho, a saber, o crescente déficit da balança comercial brasileira, o dólar acima de R$ 2,00, o conflito entre o Brasil e o Canadá sobre a suposta existência da vaca louca no País, a queda da Nasdaq superior a 1% às 18 horas e a incerteza sobre as presidências da Câmara e do Senado. O grande vexame do dia foram as ações da Embratel. As ordinárias levaram um tombo de 5,24%, a maior queda do Ibovespa, e as preferenciais caíram 3,72%,a quarta maior baixa. Apesar de a empresa ter anunciado lucro de R$ 577 mi no ano passado, os investidores suspeitaram que a empresa não tem sido eficiente nas cobranças de interurbanos.