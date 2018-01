Bovespa fecha em queda de 1,25%; dólar cai Após o bom desempenho em dois terços do pregão, a Bolsa de Valores de São Paulo virou o sinal e o Ibovespa, principal índice, fechou com perda de 1,25%, aos 40.815 pontos. O índice oscilou entre a mínima de -1,64% e máxima de +1,16%. O giro financeiro foi muito forte, somando R$ 3,78 bilhões - deste total, mais de R$ 1 bilhão foram em ações de Petrobras e Companhia Vale do Rio Doce. O dólar comercial cedeu 0,19%, fechando a R$ 2,141, em dia de fluxo cambial ligeiramente positivo e cenário externo sem sobressaltos. Segundo operadores, o desempenho muito forte das ações da Vale do Rio Doce nesta quinta-feira estimulou a realização de lucros durante o pregão. A ação preferencial classe A da Vale avançou 1,83%. Na máxima do dia, subiu 4,48%. A ação ordinária registrou ganho de 2,97%. A empresa divulgou na quarta à noite balanço com números recordes, na melhor performance trimestral já apresentada pela companhia. Especialistas afirmam que houve euforia com o papel e, neste final de pregão, faltou dinheiro para girar as operações. "A cada dia o mercado planeja um volume de recursos para a compra e venda. Como houve forte concentração de valores em determinados papéis, como Vale, para encerrar o dia conforme o esperado, alguns operadores têm de fazer um pouco de dinheiro perto do fechamento", afirmou um profissional. Dólar Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,139 e a máxima de R$ 2,145, mesma cotação registrada no encerramento dos negócios na quarta. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista fechou em queda de 0,14%, a R$ 2,1412. As declarações, na tarde desta quinta, do ministro da Fazenda, Guido Mantega, não afetaram a formação de preço, afirmaram participantes do mercado consultados. Mantega afirmou que o tema câmbio sempre foi preocupação, mas que não há solução fácil, referindo-se ao patamar atual, considerado baixo. Um profissional disse que o tema câmbio é uma preocupação geral dado o patamar baixo do dólar. Porém, "a valorização do real ante o dólar só tende a ser amenizada se o governo baixar a taxa (básica de juros) Selic. Enquanto o juro não recuar com força, o capital estrangeiro e os exportadores vão continuar vindo em busca de vantagem financeira no mercado doméstico através das arbitragens nos mercados futuros de dólar/juros."