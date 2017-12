Bolsa cai 1,4% e fecha no menor nível em quase quatro meses

A tensão política acirrada pelo rompimento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), com o governo da presidente Dilma Rousseff continuou contaminando o mercado de renda variável nesta segunda-feira, em especial aqueles papéis vistos como mais ligados ao governo, como Petrobrás, Eletrobrás e Banco do Brasil. Com isso, a Bovespa terminou no menor patamar em quase quatro meses.

O Ibovespa acabou com queda de 1,42%, aos 51.600,07 pontos, o menor nível desde 31 de março. Ao longo da sessão, oscilou entre a mínima de 51.525,45 pontos (-1,56%) e a máxima de 52.423,68 pontos (+0,16%). O giro ficou em R$ 6,87 bilhões, sendo R$ 2,052 bilhões em função do vencimento das opções de ações. Entre as blue chips, Petrobrás perdeu 6,02% na ON e 5,35% na PN, e os bancos também fecharam em baixa (Bradesco PN -1,81% e Itaú -0,61%). BB teve retração de 2,52% e Eletrobras também foi penalizada (ON -2,41% e PN -1,63%).

A Petrobrás sofreu hoje com uma tempestade quase perfeita. O petróleo na Nymex perdeu 1,45%, fechando a US$ 50,15 o barril, o menor nível desde 2 de abril. Os papéis também perderam suportes técnicos importantes, além de serem alvo de venda por parte dos estrangeiros. Nervosos com a crise política, os "gringos" aproveitam a liquidez de Petrobrás como uma porta de saída.

"Os investidores estrangeiros estão com uma posição vendedora muito forte. A instabilidade política contamina todos os papéis ligados ao governo, em especial a Petrobrás", afirma o analista Rapahel Figueredo, da Clear Corretora. Ele lembra que BB está no mesmo barco e também sofre com a notícia de que o Fundo Soberano começou a vender ações do banco, como forma de aumentar a liquidez e possivelmente ajudar no ajuste fiscal do governo. Já Eletrobras é pressionada pela intenção do escritório The Rosen Law Firm, com sede em Nova York, de abrir uma ação coletiva contra a companhia nos Estados Unidos, em função das possíveis perdas reveladas pela Operação Lava Jato.

Vale foi beneficiada pela alta de 3,8% no preço do minério de ferro no mercado à vista chinês, para US$ 51,9 a tonelada. Os papéis subiram durante boa parte da sessão, mas não resistiram à fraqueza generalizada do mercado.