Bovespa fecha em queda de 2,07% e dólar recua A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa de 2,07% e o volume financeiro foi de R$ 1,036 bilhão. O movimento de hoje, segundo operadores, é claramente uma realização de lucros. Ou seja, os investidores vendem ações que registram desempenho positivo, a fim de obterem o ganho acumulado. O movimento de venda puxa para baixo o preço das ações, o que foi percebido hoje pelo desempenho do Ibovespa ? índice que mede o comportamento das ações mais negociadas na Bolsa. No mercado de juros futuros, os contratos com vencimento em janeiro de 2004 pagavam taxa de 19,370% ao ano, frente a 19,350% ao ano ontem. Os C-Bonds ? principais papéis da dívida brasileira negociados no exterior ? fecharam em 91,313 centavos por dólar ? ontem estavam 91,000 centavos por dólar. O risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? fechou em 678 pontos, frente a 671 pontos ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,9240 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,71% em relação aos últimos negócios de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia em R$ 2,9420 e oscilou da máxima de R$ 2,9470 à mínima de R$ 2,9200. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 1,85% em setembro e baixa de 17,40% no ano.