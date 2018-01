Bovespa interrompe pregão por causa do jogo do Brasil A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) confirmou que haverá interrupção no pregão de terça-feira em virtude do jogo do Brasil contra a seleção de Gana, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo da Alemanha. O pregão funcionará das 10 horas às 11h45, no período da manhã, e das 14h30 às 17 horas, no período da tarde. A Bovespa informou também que o After Market funcionará normalmente das 17h30 às 19 horas na terça-feira.