Bovespa: investimento mais rentável do mercado A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) é o investimento mais rentável do mercado financeiro pelo segundo mês consecutivo, com valorização de 15,81%. Somada à alta de 14,84% registrada em dezembro, a Bolsa contabiliza ganhos de 33% em dois meses e deixa atrás a perda de 10,72% acumulada durante o ano passado. Segundo o economista-chefe e estrategista do ABN AMRO Asset Management, Hugo Penteado, a melhora da bolsa começou com a antecipação da trajetória de queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, em dezembro, e ganhou força com o cenário de inflação futura benéfica nos Estados Unidos. Outra variável importante para a valorização da Bovespa, de acordo com o economista, é a política de redução da taxa de juros norte-americana. Ontem o presidente do banco central dos EUA, Alan Greenspan, confirmou esse caminho ao reduzir em 0,5 ponto porcentual a taxa de juros, o segundo corte realizado no mês. O retorno dos demais investimentos nem se compararam ao desempenho da bolsa em janeiro, pois não passaram dos 1,13%. Esse foi o resultado do dólar comercial, o segundo colocado no mês. O dólar paralelo, que tinha registrado ganho de 4% em dezembro, ficou negativo em 0,46% em janeiro, perdendo apenas para os desembolsos em ouro, o com menos 2,25%. Os investimentos de renda fixa, cujas diversas modalidades, dos CDBs aos fundos, mantiveram suas vantagens sobre a inflação. A medida pelo IGP-M variou 0,62% em janeiro, enquanto as aplicações de renda fixa dividiram rentabilidades dentre 0,84% e 1,11%.