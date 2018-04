Bovespa lança Bolsa Social A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) lançou hoje o projeto Bolsa de Valores Sociais (BVS), com a intenção de elevar seu marketing social e auxiliar na popularização do mercado de ações. O projeto funcionará como uma forma de captação de doações para entidades sem fins lucrativos que atuem na área de educação. Essas entidades irão abrir o capital e ser listadas na BVS. Para isso, terão de se inscrever e apresentar um projeto beneficente na área educativa. Os projetos serão avaliados por uma equipe especializada de educadores e a partir daí serão escolhidas as melhores propostas. Devem ser selecionadas cerca de 30 entidades para a listagem na BVS. Empresas e pessoas físicas poderão fazer doações para os projetos, por meio das corretoras de valores . O dinheiro captado fará parte de um fundo de investimentos e os recursos serão liberados para as entidades à medida que os projetos forem sendo colocados em prática. Ainda não há prazo para o lançamento da BVS. Segundo o presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, será preciso verificar a viabilidade do projeto junto às corretas. "A Bovespa tem uma responsabilidade econômica e social em nossa sociedade", disse em almoço comemorativo dos 112 anos da Bolsa paulista. Para reforçar a imagem da Bovespa nos projetos sociais, a Bolsa decidiu doar R$ 177,5 mil para 49 entidades beneficentes. Este valor refere-se ao total de emolumentos recebidos pela Bovespa no dia 15 de julho, quando teve início a isenção da CPMF.