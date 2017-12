Bovespa lançará contratos futuros de ações A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) lança na primeria quinzena de outubro o mercado de contratos futuros de ações. O superintendente de Operações da Bovespa, Ricardo Nogueira, informou que, a princípio, serão negociadas as cinco ações de maior liquidez no mercado. Se o lançamento fosse hoje, a lista incluiria Petrobrás, Telemar, Embratel e Globo Cabo. Paulatinamente, outras ações deverão ser negociadas, segundo Nogueira. Mas a previsão é de o mercado futuro de ações negociar de 10 a 20 ações, no máximo. As ações que fazem parte do Novo Mercado poderão também ser negociadas nesse mercado futuro, desde que tenham liquidez, explicou o superintendente, citando, como exemplos os títulos do Bradesco e do Itaú. Nogueira explicou que os contratos futuros de ações terão o mesmo vencimento dos contratos de opções, já negociados na bolsa de valores. Ou seja, na terceira segunda-feira de cada mês. O contrato terá o lote padrão, variável de acordo com o preço da ação. "Nosso objetivo é permitir que o investidor tenha outra possibilidade de hedge (proteção)", disse Nogueira.