Bovespa leiloa Banco do Estado do Maranhão na terça A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) realizará no dia 10, terça-feira, o leilão de venda do Banco do Estado do Maranhão S.A (BEM), a partir das 9h30. Segundo o Edital de Venda, serão ofertadas 324.181.808 ações ordinárias em bloco úni co, que representam 89,957% do capital social do BEM, ao preço mínimo de R$ 77.172.112,06(R$ 77m172 milhões). Após o leilão, haverá uma entrevista com a participação dos vencedores e do diretor de Liquidações e Desestatização do Banco Central, Antônio Gustavo Matos do Vale. O leilão será realizado no próprio local do pregão da Bolsa.