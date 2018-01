Bovespa: limite do Home Broker é liberado A Bovespa decidiu acabar com o limite de movimentação financeira do Home Broker no pregão regular, que era restrito a R$ 50 mil diários. Home Broker é um termo relacionado à Bolsa de Valores de São Paulo, referente sistema de negociação através da Internet, que permite ao usuário dar ordens diretas de compra e venda através da rede. As regras para o After Market também foram alteradas. O limite de movimentação financeira pelo Home Broker durante o after market subiu de R$ 50 mil para R$ 100 mil por dia. Entretanto, a Bovespa esclareceu que o investidor do mercado noturno continuará não podendo operar no mercado de opções. As novas regras para o Home Broker e o After Market entram em vigor a partir de hoje. A Bovespa recomendou, na circular, que as corretoras informem seus clientes sobre o risco do mercado de opções e assegurem-se que as ordens emitidas sejam compatíveis com o crédito do investidor. Corretoras liberavam limite diariamente As corretoras já liberavam, quase que automaticamente, as ordens de seus clientes feitas pelo sistema e que superavam o limite de R$ 50 mil. Quando o cliente estourava o limite do Home Broker, as ordens enviadas para o sistema eram negadas e encaminhadas à corretora. Esta, por sua vez, desbloqueava a ordem e realizava a operação. Na prática, a corretora é quem definia o limite de movimentação financeira, de acordo com o perfil do cliente. O chefe da área de análise da Novação Corretora, José Manoel Amorim, também disse que o limite do Home Broker já não era mais praticado pelo mercado. Segundo ele, já era de praxe a corretora liberar as ordens de seus clientes que superavam o limite do sistema, desde que o perfil do investidor permitisse. Para Amorim o fim do limite não impulsionará o volume do mercado. Ele lembrou que a negociação no mercado de fracionários já ocorria normalmente pelo Home Broker e, portanto, a circular da Bovespa não traz novidade nesse sentido.