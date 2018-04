Bovespa melhora no final com NY, mas ainda cai 0,61%

Numa semana fraca de indicadores, com um feriado doméstico para intercalar as operações e em meio à aversão a risco no mercado externo, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) iniciou a semana em baixa. Realização de lucros, com a ajuda de investidores estrangeiros principalmente na venda das blue chips, ditou o rimo do pregão. Na hora final, entretanto, as perdas diminuíram um pouco, com a melhora das bolsas norte-americanas.

Veja também:

As medidas do Brasil contra a crise

As medidas do emprego

De olho nos sintomas da crise econômica

Dicionário da crise

Lições de 29

Como o mundo reage à crise

O Ibovespa terminou a segunda-feira em baixa de 0,61%, aos 50.622,47 pontos. Na mínima do dia, registrou 49.691 pontos (-2,44%) e, na máxima, os 50.932 pontos (-0,01%). No mês, acumula perdas de 1,64% e, no ano, ganhos de 34,81%. O giro financeiro não foi muito forte e totalizou R$ 3,942 bilhões. Os dados são preliminares.

Segundo um profissional de renda variável, muitos investidores podem ter aproveitado o sinal de baixa nas bolsas internacionais para antecipar o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, que fechará o mercado doméstico na próxima quinta-feira. "Além disso, a agenda esvaziada amplificou os números do payroll divulgados na semana passada", emendou, lembrando que o fechamento do número de vagas no mercado de trabalho norte-americano acima do esperado não foi apagado pelo índice conhecido hoje por lá.

O ISM informou que o índice de gerentes de compras sobre a atividade no setor de serviços dos EUA subiu para 47,0 em junho, de 44,0 em maio e previsão de economistas de 46,0. Embora ligeiramente melhor do que as projeções, o índice continua abaixo de 50, o que indica contração da atividade. Diante dessa constatação, tendo em mãos os números do payroll, e à espera da safra de balanços, que começa a dar frutos na quarta-feira, com a Alcoa, os investidores adoraram a cautela nesta segunda-feira.

Na hora final da sessão, a Moody's informou que colocou em revisão para possível elevação os ratings Ba1 de dívida em moeda local e estrangeira do governo do Brasil. A notícia coincidiu com a ligeira melhora da Bovespa no final, mas que foi atribuída principalmente ao aumento dos ganhos em Nova York, já que a nota da agência de risco "já estaria no preço dos ativos".

Em Wall Street, o Dow Jones terminou com ligeira alta, mas a sessão foi bem 'morna', com giro menor em razão das férias de verão no Hemisfério Norte. No final, registrou +0,53%, aos 8.324,87 pontos. O S&P também virou no finalzinho e registrou +0,26%, aos 898,72 pontos. Nasdaq terminou em -0,51%, aos 1.787,40 pontos.

No Brasil, Petrobras ON terminou em -2,90% e PN em -2,18%, influenciadas pelo tombo de 4,02% no contrato para agosto do petróleo negociado na Nymex. O barril terminou cotado a US$ 64,05. A estatal confirmou à tarde que suspendeu a produção na área de Tupi, em razão de um problema de fabricação nos parafusos de fixação de um equipamento, cuja substituição pode levar de três a quatro meses.

Vale também seguiu o recuo dos metais e terminou em baixa, de 1,78% na ON e 1,80% na PNA. O UBS Pactual divulgou hoje relatório no qual reduziu em 10% suas projeções para a produção de minério de ferro da Vale neste ano e rebaixou o preço-alvo das ações e ADRs da empresa.

A queda de Vale também se replicou no setor siderúrgico: Gerdau PN, -1,67%, Metalúrgica Gerdau PN, -2,33%, e CSN ON, -1,25%. Exceção, Usiminas PNA virou no final e subiu 0,64%.

Para os próximos dias, a tendência é de pregões "laterais", sem muito fluxo estrangeiro e diante de agenda com poucos dados relevantes. Nesta semana, saem sobretudo índices de preços, como IGP-DI, amanhã, e IPCA, na quarta. A CNI também apresenta amanhã os indicadores industriais de maio.