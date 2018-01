Bovespa movimenta em outubro 14,9% a mais que em setembro A Bovespa informa ainda que o volume financeiro em outubro foi de R$ 26,2 bilhões, num aumento de 14,9% em relação ao giro de setembro, que foi de R$ 22,8 bilhões. A média diária de operações diárias do mês passado foi de R$ 1.139,23 e 49.533 negócios, ante R$ 1.037,86 e 50.908 negócios em setembro. Do volume financeiro negociado no mês, 10,36% foi realizado no pregão viva voz e 89,64% no sistema eletrônico - que contabiliza as operações realizadas no Mega Bolsa e no Bovespa Fix. Em comunicado, a Bolsa diz que a participação do homebroker no resultado total em outubro foi de 10,37% em relação à quantidade de negócios e de 2,76% em giro financeiro. O valor médio das operações subiu de R$ 5.476,64 em setembro para R$ 5.560,16. O total de negócios realizados pelas 42 corretoras que atualmente oferecem o serviço passou de 223.140 para 231.908.