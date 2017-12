Bovespa movimenta R$ 15,6 bilhões em junho A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou volume de negócios de R$ 15,6 bilhões em junho. A média de operações diária do mês foi de R$ 781,9 milhões e 38.491 negócios, ante a média anterior, em maio, de R$ 813,8 milhões e 40.448 negócios. No mesmo período, o fluxo de recursos estrangeiros ficou positivo em R$ 549.455.542,00 ? compras de ações no valor de R$ 3.916.881.627,00 e vendas no total de R$ 3.367.426.085,00. No período, o Ibovespa ? Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa ? caiu 3,3%. No acumulado do primeiro semestre, a Bovespa registrou volume financeiro de R$ 81,9 bilhões, o que representa um aumento de 16,3% sobre os R$ 70,4 bilhões registrados no mesmo semestre de 2002 e aumento de 19,7% sobre os R$ 68,4 bilhões negociados no segundo semestre do ano passado. O volume médio diário no semestre subiu de R$ 578 milhões nos primeiros seis meses de 2002 para R$ 672 milhões na primeira metade deste ano. O maior giro financeiro de 2003 foi registrado no dia 16 de junho: R$ 1,8 bilhão. Deste montante, R$ 930 milhões foram decorrentes do exercício de opções ? operações de mercado futuro. Já o menor volume foi registrado no dia 2 de janeiro, com R$ 255,63 milhões. Quanto ao número de negócios, foram mais de 4,2 milhões de transações no semestre, contra 3,3 milhões em igual período de 2002, o que representa uma alta de 14,7%. A média diária de operações passou de 27.320 no primeiro semestre de 2002 para 34.630 no mesmo período de 2003.