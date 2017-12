Bovespa movimentou US$ 7,8 bi em janeiro A Bolsa de Valores de São Paulo registrou em janeiro um volume financeiro de US$ 7,8 bi, contra um movimento de US$ 6,4 bi em dezembro. A média diária em janeiro ficou em US$ 372 mi, resultado 11,08% superior à média registrada em dezembro último. O mercado à vista respondeu por 91,7% do total de negócios em janeiro, seguido pelo mercado a termo, com 4,18%, e pelo de opções, com 4,1%. O after market registrou um volume financeiro de US$ 14,7 mi, com 3.573 negócios, contra um volume de US$ 8,8 mi e 3.879 negócios registrados em dezembro. Em janeiro foram feitos na Bolsa 556.575 negócios, com uma média diária de 26.504, número 18,6% maior que os 22.328 negócios realizados diariamente no mês de dezembro. Do total de negócios de janeiro, 12,5% foram feitos no pregão viva-voz e 87,5% no sistema eletrônico. No mês passado, o índice Bovespa registrou uma valorização de 15,8%. Separados por grupos de investidores, em janeiro as instituições financeiras lideraram as aplicações na Bovespa, com 35,2%; seguidas pelos investidores estrangeiros, com 22,8%; pessoas físicas, com 21,5%; investidores institucionais, com 18%; empresas, com 2,3%; e outros, com 0,1%.