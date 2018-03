Bovespa negociou R$ 21 bi em maio; queda de 10,6% sobre abril A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informou hoje que o volume financeiro registrado em maio ficou em R$ 21 bilhões, frente a R$ 23,5 bilhões apurados no mês anterior, o que corresponde a uma queda de 10,6%. Segundo a Bolsa, a média diária das operações foi de R$ 1.003,47 no mês passado, com 51.878 negócios. Em abril, essa média ficou em R$ 1.176,95, com 51.899 negócios. Em maio, as ações listadas na Bovespa que apresentaram o maior volume financeiro de negócios foram: as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telemar, com R$ 2,64 bilhões; Petrobras PN, com R$ 2,19 bilhões; as ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobras, com R$ 830,67 milhões; Vale do Rio Doce PNA, com R$ 789,81 milhões; e Usiminas PNA, com R$ 758,47 milhões. Grupos Separadas por grupo de investidores, as aplicações realizadas pelos estrangeiros lideraram a movimentação mensal com 31,9%, ante 28,6% em abril. Em seguida, os investidores institucionais reduziram levemente a participação de 28,1%, em abril, para 25,5% em maio. Na seqüência, e em igual período de comparação, ficaram os investidores pessoas físicas, que passaram de 26,9% para 25,8% em maio; enquanto a fatia das instituições financeiras caiu de 13,8% para 12,5%. Já o montante investido pelas empresas recuou de 2,4% em abril para 2,3% em maio, enquanto o grupo outros ficou com 0,2%, mesma participação apresentada em abril.