Bovespa oferece curso pela Internet Acolhendo uma sugestão dada pelo promotor do Ministério Público do Distrito Federal, Guilherme Fernando Neto, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) lançou na sexta-feira um curso básico pela Internet sobre mercado de capitais. Para participar, basta acessar o site da instituição (veja o link abaixo) e, em seguida, clicar na opção "mercado bolsa" e escolher o módulo desejado: Mercado de Ações, Mercado à Vista e Mercado de Opções. O curso é composto por um texto explicativo e por teste que avalia seus conhecimentos. Qualquer investidor poderá ter acesso. As corretoras membros da Bovespa já foram informadas e poderão incluir o arquivo em suas páginas. A iniciativa ocorreu por conta de uma denúncia feita por um investidor que se diz prejudicado ao atuar no mercado de opções por meio de home broker. As supostas irregularidades vêm sendo investigadas pelo promotor e, agora, também pelo procurador federal Luiz Francisco de Souza. Neto ainda está estudando outras medidas para evitar que investidores leigos tenham prejuízos nesse mercado.