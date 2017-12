Bovespa opera com alta de 0,13% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em ligeira alta de 0,03% e há pouco operava em alta de 0,13%. Assim como todo o mercado financeiro no Brasil, a Bovespa opera com base nas notícias sobre a Argentina. Hoje é feriado bancário no país vizinho, mas há negócios com papéis da dívida argentina. Os números mostram ligeira queda nos juros pagos nesses papéis. Amanhã o governo argentino vai leiloar US$ 1,1 bilhão em títulos e começam as negociações para a aprovação do orçamento. O mercado espera que o país corte gastos para equilibrar suas contas. Nos Estados Unidos, além da eleição presidencial amanhã, os investidores aguardam novos balanços de empresas. Algumas companhias continuam divulgando números nesta semana, com destaque para a gigante da tecnologia Cisco. O resultado sai após o fechamento dos negócios e qualquer surpresa, negativa ou positiva, poderá pesar no mercado acionário. Veja a abertura do mercado de juros e cambio nessa manhã