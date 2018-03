Bovespa opera com instabilidade

No último pregão doméstico completo de 2009, a Bovespa segue a realização de lucros das bolsas no exterior, o que limita os ganhos do dia. Segundo o operador da LLA Investimentos Luka Machado Barbosa, o volume negociado é baixo por conta das festas de fim de ano. "O mercado está praticamente andando de lado porque boa parte dos investidores já saiu de férias. Quem ficou está tentando embelezar as carteiras de investimento,"afirma o operador.

Por volta das 16h20, o Índice Bovespa estava em leve alta de 0,03%, aos 68.314 pontos. Machado avalia que dados positivos relativos à economia americana limitam o movimento de venda de papéis por parte dos investidores interessados em embolsar lucros. "O indicador de desempenho da indústria dos Estados Unidos que foi divulgado hoje surpreendeu positivamente, o que deu certo fôlego ao mercado acionário", afirma Barbosa.

A Bovespa irá fechar o ano com uma valorização superior a 80%, muito perto dos 70 mil pontos, mas ainda abaixo da máxima histórica de fechamento, na casa dos 73 mil pontos, registrada em meados do ano passado.