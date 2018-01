Bovespa opera com leve oscilação O Ibovespa andou de lado esta manhã, impregnado da certeza de que Fed vai derrubar o juro em 0,50 ponto porcentual nos EUA amanhã e trazer a taxa para 5,5% ao ano. Essa expectativa foi reforçada pela divulgação do índice de confiança do consumidor americano, que atingiu o seu nível mais baixo desde 1996. O dado mostra que o consumidor está pessimista com a economia dos EUA. Um corte menor, de 0,25 ponto, seria frustrante para o mercado e o impacto poderia ser negativo na bolsa, pelo menos num primeiro momento. Se o Fed não ferir as expectativas, os analistas acreditam que esse pode ser o impulso que faltava para o Ibovespa se sustentar acima dos 18 mil pontos. Os 18 mil pontos deixam de ser resistência e passam a ser suporte, comenta um analista. Se não houver imprevistos, a previsão é de que o Ibovespa alcance até o fim do ano a marca de 21 mil pontos. Na Bovespa, as ações da Vale chegaram a ser suspensas na bolsa nesta manhã pela CVM, que pediu esclarecimento sobre notícia veiculada em coluna de um jornal carioca apontando um lucro de R$ 2,1 bi em 2000. A empresa não confirmou o resultado e os papéis voltaram ao pregão às 11h40. Às 13h48, Vale PNA recuava 1,71%. O volume negociado instantes atrás na Bovespa somava R$ 308,8 mi projetando para o fechamento do pregão número em torno de R$ 600 mi.