Bovespa opera com ligeira alta: 0,91% Com a tranqüilidade nos mercados de câmbio e juros, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu com ligeira alta e há pouco operava com valorização de 0,91%. O mercado financeiro está menos instável e reagiu de forma positiva ao leilão de títulos cambiais realizado ontem que diminuiu a pressão de alta sobre a moeda norte-americana. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra queda de 1,14%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera em alta de 1,97%. Os analistas continuam apostando em uma recuperação do mercado acionário no Brasil. Como os preços das ações na Bovespa são considerados ainda baixos e os fundamentos da economia seguem positivos, há espaço para uma possível alta.