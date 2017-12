Bovespa opera em alta de 1,87% A alta forte do Nasdaq no mercado futuro agora cedo possibilitou uma abertura em alta na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). No início dos negócios, a valorização era de 0,27% e há pouco registrava alta de 1,87%. A instabilidade no mercado de ações da sinais de recuo no início dessa manhã. Porém, as incertezas no cenário externo continuam (veja mais informações no link abaixo). Internamente, as atenções ficam voltadas para o leilão da Cesp Paraná, marcado para amanhã, que ainda depende de decisão da Justiça para acontecer. Mas o evento de maior peso para o mercado deve ser o pronunciamento do presidente do banco central dos EUA - FED -, Alan Greenspan, às 13h45, em uma conferência para empresários em Nova York. Bovespa registra saída de investimentos em novembro De acordo com apuração do editor Márcio Anaya, o balanço dos investimentos estrangeiros na Bovespa) apontou saída de R$ 577,3 milhões em novembro. Foram realizadas compras de ações no valor de R$ 2,222 bilhões e vendas de R$ 2,800 bilhões. Com o resultado, o saldo acumulado no ano, até o pregão do dia 30 de novembro, indicava déficit - saídas maiores que entradas - de R$ 1,808 bilhão. Ao final de outubro, a perda estava em R$ 1,231 bilhão.