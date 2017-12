Bovespa opera em alta de 2,20% Ainda atento às notícias do cenário político do País, o mercado financeiro vem mantendo movimento de recuperação desde sexta-feira. Diante da ausência de fatos novos em relação ao caso do fórum trabalhista de São Paulo (veja mais informações no link abaixo), a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), estava em alta de 2,47% no final da manhã. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Cesp são o destaque da alta, com valorização de 12,82%. O volume negociado também ensaia melhora. Na primeira parte do pregão, foi registrado movimento de R$ 300 milhões. O ambiente de negócios é beneficiado pelo cenário conjuntural positivo, aqui e no exterior. Nos EUA, prosseguem os sinais de desaceleração suave e o preço do petróleo voltou a recuar nesta segunda-feira, diante de um possível aumento de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). No plano interno, mesmo que o Comitê de Política Monetária (Copom) não baixe os juros na reunião de amanhã e quarta, o mercado não deve retomar o pessimismo. Após as duas últimas quedas seguidas da taxa básica de juros - Selic -, de 1,5 ponto porcentual, desde o dia 20 de junho, uma postura mais cautelosa do Banco Central (BC) seria recebida com naturalidade. Há pouco a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 2,20%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas do setor de tecnologia - acumulava alta de 0,88%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - acumulava alta de 0,27%.