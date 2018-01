Bovespa opera em baixa de 0,84% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em baixa de 0,34% e há pouco operava em queda de 0,93%. O mercado acionário brasileiro reflete a instabilidade verificada nas bolsas norte-americanas. A Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet nos EUA - acumula baixa de 2,14% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na bolsa de Nova York - está em queda de 0,27%. O resultado da Bovespa reflete também a frustração com o leilão do Banespa, que voltou a ser barrado por liminar e há expectativa de adiamento também da venda do Banestado. A queda de 3,4% da bolsa eletrônica americana ontem assustou os mercados, levando a baixas fortes na Ásia e Europa nesta quarta-feira. A grande expectativa continua sendo com o resultado trimestral das empresas. Alerta negativo divulgado ontem pela Lucent é considerado o principal motivo para a queda da Nasdaq. O resultado da General Electric, empresa forte no índice Dow Jones, já saiu e ficou dentro do esperado. Amanhã será feriado no Brasil - Dia de Nossa Senhora Aparecida -, justamente no dia com maior número de balanços de empresas. No retorno do mercado financeiro, na sexta-feira, será divulgado o PPI - inflação ao produtor - nos EUA. Um resultado acima do esperado pode trazer mais instabilidade ao mercado financeiro. Veja no link abaixo mais informações sobre a abertura do dia no mercado de câmbio e juros.