Bovespa opera em leve alta após abertura, a +0,09% A bolsa pode viver hoje mais um dia de apatia, embora esteja operando no campo positivo a 0,09% (10h06). Na falta de fatos novos no cenário doméstico para alavancar os negócios, o mercado continuará voltado para Wall Street e para novos sinais que mostrem o tamanho da recessão nos EUA. Hoje, sai o relatório semanal Redbook sobre compras no varejo na semana até 3 de fevereiro e os balanços da Cisco Systems e Walt Disney. O dado mais esperado da semana é o de número de estoques no atacado, que será divulgado nesta quinta-feira, dia 8. A esperança do mercado é que esses novos números sobre atividade nos EUA melhorem a confiança do consumidor americano. Segundo analistas, apesar de vir em baixa há seis pregões seguidos, o fluxo de investimentos estrangeiro na Bovespa permanece positivo nesses primeiros dias de fevereiro, mas num volume bem modesto. O mercado acionário vai olhar hoje para o comportamento do dólar, depois da moeda americana ter esticado ontem até R$ 2,006, o que contribuiu para azedar ainda mais o mau humor dos investidores. A briga no Congresso e a possibilidade, embora considerada remota, de um racha no PFL, continuam sendo motivos de tensão. O mercado também permanece atento ao desenrolar da disputa entre Brasil e Canadá, que ameaça a venda de carne bovina para mercados importantes, como EUA.