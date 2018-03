Bovespa opera em leve alta diante de agenda fraca

A Bovespa abriu o pregão desta segunda-feira,28, em alta, recuperou o nível dos 68 mil pontos e ficou praticamente estacionada neste patamar, com um volume financeiro fraco. Por volta das 15h40, oIbovespa subia 0,50%, aos 67.927 pontos, abaixo da máxima até o momento, quando avançou 1,02%, aos 68.277 pontos. O giro até então era de pouco mais de R$ 1 bilhão, com projeção de R$ 3,5 bilhões negociados até o fim do dia.

Em uma semana espremida entre as festividades do Natal e as comemorações da chegada de um

novo ano, "a Bovespa já está em recesso", comenta o economista-chefe da Ágora Corretora, Álvaro Bandeira. Ele avalia que os três dias úteis finais de negociação da Bolsa prometem ser mornos e "sem nenhum grande charme". "O cenário para 2009 já está dado", diz.

Com ganhos da ordem de 80% no acumulado do ano, a Bovespa deve reservar poucas surpresas

nesta semana, já que boa parte dos investidores encerrou as posições e só deve retornar aos

negócios no primeiro dia útil de 2010, na próxima segunda-feira (dia 4). Segundo analistas, a maior

movimentação deve ficar reservada para o último pregão de 2009, na quarta-feira (dia 30), quando

será conhecida a terceira e definitiva prévia da carteira teórica do Ibovespa, válida para janeiro a abril do ano que vem.

A segunda prévia, divulgada pela Bolsa no dia 16 deste mês, confirmou a presença da LLX e trouxe

como novidade a entrada das ações de outra empresa do Grupo EBX, do empresário Eike Batista, a OGX. Hoje, a empresa de petróleo e gás anunciou a segunda descoberta no poço OGX-3, em continuidade à descoberta comunicada em 18 de dezembro, em águas rasas da Bacia de Campos. A OGX prevê nos próximos dias iniciar um teste de formação para verificar as características dos reservatórios.As ações da OGX eram, inclusive, destaque de alta na Bolsa, com +3,96%, às 13h30.

Já no índice à vista, Petrobras e Vale operavam em alta, acompanhando a valorização das commodities no exterior.

Em Wall Street, a agenda esvaziada de indicadores econômicos nesta segunda-feira deixa os agentes divididos em renovar as marcas ou em manter o ritmo lento que dominou as bolsas em boa parte deste mês, à espera de dados de imóveis e da confiança do consumidor nos EUA que saem ainda nesta semana. Às 13h40, em Wall Street, os índices Dow Jones e S&P 500 tinham leves altas de 0,08% e de 0,04%, respectivamente, enquanto o Nasdaq 100 subia 0,26%.

A Bovespa registrou a saída de R$ 209,964 milhões em capital externo no dia 22 de dezembro. Nessa data, o Ibovespa fechou em alta de 2,26%, aos 67.417,93 pontos.

No mês, a Bolsa acumula um saldo positivo de R$ 292,836 milhões, resultado de compras de R$ 37,253 bilhões e vendas de R$ 36,960 bilhões. Em 2009, o superávit chega a R$ 20,377 bilhões.