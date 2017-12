Bovespa opera em queda de 1,29% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou ontem em queda de 0,72%, em função de realização de lucros - investidores vendendo ações para resgatar o rendimento obtido no período. Hoje, o mercado aguarda novos sinais, no Brasil e no exterior, para redefinir um cenário para os negócios. Analistas observam que o ambiente conjuntural é positivo - inflação sob controle, juros com tendência de queda, retomada do crescimento econômico etc. Porém, as expectativas em relação a uma alta na Bovespa diminuíram. O governo deve anunciar hoje um novo aumento de combustíveis, mesmo com o preço do petróleo em baixa. Em relação aos juros, o mercado considera que novos indicadores serão necessários para mostrar se ainda há espaço para uma nova queda das taxas na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que termina dia 19, próxima quarta. No exterior, a principal notícia em relação ao Brasil é a não melhoria do rating - classificação - do País antes de dois anos. A informação é da agência Ficht IBCA ao jornal "Valor", o que contraria uma das expectativas positivas que vinham influenciando a boa fase do mercado financeiro no Brasil. Há pouco a Bovespa operava em queda de 1,29%. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações do setor de tecnologia nos Estados Unidos - registrava queda de 1,05%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - mantinha-se estável em 0,04%.