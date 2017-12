Bovespa opera em queda de 1,43% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em queda e há pouco operava em baixa de 1,43%. O dólar voltou a subir e há pouco estava cotado a R$ 1,9110 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,53%% em relação às últimas operações de ontem. Ontem, a Bovespa não acompanhou a alta forte do Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet -, mas operadores não acreditam que o mercado brasileiro já tenha se descolado totalmente de Nova York. Amanhã é feriado de Finados no Brasil. Nos Estados Unidos, os negócios continuam e os reflexos das notícias dessa quinta-feira no mercado internacional serão percebidas na abertura dos negócios na sexta-feira. Amanhã serão divulgados alguns indicadores econômicos norte-americanos, como o de produtividade e os balanços de algumas empresas, como a Qualcomm. Neste sentido, o comportamento mais lógico hoje seria de cautela, com os investidores evitando grandes apostas e o volume de negócios baixo na Bolsa.