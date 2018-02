Bovespa opera sem rumo definido, em estado de alerta

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com muita oscilação nesta sexta-feira, 27, com investidores em dúvida sobre ampliar as vendas das ações dos últimos dias ou retomar as compras. O mercado abriu com tom mais negativo, em baixa de 1%, e melhorou com a abertura das bolsas de Nova York, que reagiram positivamente a dados que mostraram que a economia norte-americana cresceu levemente acima do esperado no segundo trimestre. PIB dos EUA tem a maior alta desde o início de 2006 Bolsas européias têm nova queda atentas a crédito nos EUA Dólar cai, mas mantém atenção à volatilidade no exterior "Turbulência só está começando" Celso Ming comenta a queda da Bovespa Investidores, no entanto, permanecem bastante preocupados com o mercado de crédito e o setor imobiliário nos Estados Unidos. Às 13h45, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - exibe baixa de 0,68%, para 53.524 pontos, após trocar de sinal diversas vezes. Até a véspera, a Bolsa acumula baixa de 6% na semana, zerando os ganhos do mês. Nos EUA, a sessão também é de muito sobe-e-desce. "O mercado está bem mais calmo que ontem, mas o pessoal ainda está com o pé atrás, existem vendas e realizações", comentou o operador de uma corretora nacional. O risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País -, depois de disparar quase 40 pontos na quinta-feira, tinha alta de 2 pontos, para 226 pontos básicos. isso significa que o Brasil paga um prêmio de 2,26 pontos acima das taxas dos títulos norte-americanos, considerados sem risco. Já o dólar comercial está em queda de 0,57%, cotado a R$ 1,9170 na ponta de venda das operações.