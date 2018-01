Bovespa perde R$ 304,843 milhões de recursos estrangeiros A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou julho com fluxo de recursos estrangeiros negativo. O saldo é de R$ 304,843 milhões - resultado de vendas de ações no valor de R$ 6,268 bilhões e de compras de R$ 5,963 bilhões. O saldo negativo é inferior ao registrado no mês de junho, que foi de R$ 571,312 milhões. No acumulado do ano, o saldo está positivo em R$ 1,855 bilhão.