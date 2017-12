Bovespa perde R$ 774,114 milhões de estrangeiros em outubro O saldo dos investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está negativo em R$ 774,114 milhões em outubro até o dia 28. O valor resulta de vendas de ações no montante de R$ 7,507 bilhões e de compras de R$ 6,733 bilhões. No acumulado do ano, há saída de capital externo no valor de R$ 236,899 milhões.