Bovespa perde R$ 866 milhões de estrangeiros em agosto A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou saída de capital externo de R$ 866,720 milhões no mês de agosto. O valor resulta de vendas de ações no total de R$ 6,886 bilhões e de compras de R$ 6,019 bilhões. É o terceiro mês seguido de saída de estrangeiros da Bolsa. O saldo de junho ficou negativo em R$ 571, milhões e de julho, em R$ 304, milhões. No acumulado no ano, até o final de agosto, o saldo está positivo em R$ 988,999 milhões. Movimentação dos investidores estrangeiros mensal (R$ milhões) Período Saldo Jan/03 239,5 Fev 367,7 Mar 460,4 Abr 468,3 Mai -148,8 Jun 549,5 Jul 513,5 Ago 999,6 Set 797,2 Out 1.269,70 Nov 696,8 Dez 1.281,90 Jan/04 323,5 Fev 1.570,30 Mar 274,3 Abr 294,8 Mai 269 Jun -571,3 Jul -304,8 Ago -866,7 2004 (*) 989 * até 31 de agosto