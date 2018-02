Bovespa perde R$ 97 mi de capital estrangeiro em janeiro O balanço dos investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo revela uma saída de recursos de R$ 97,375 milhões no mês de janeiro. O montante resulta de compras de ações no valor de R$ 2,742 bilhões e de vendas no total de R$ 2,840 bilhões. Com esse resultado, o saldo acumulado no ano, até o pregão do último dia 31 de janeiro, pelos investidores estrangeiros na Bovespa está negativo em R$ 97,375 milhões. Em 2001, o saldo foi positivo em R$ 815,726 milhões.