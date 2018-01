Bovespa: preço de ações tem queda de 4,5% Desde o início do ano, o valor de mercado das companhias abertas brasileiras encolheu R$ 16,7 bilhões. Em pouco mais de sete meses, as empresas viram seu preço em Bolsa recuar 4,5%. Os números são de uma pesquisa da Economática realizada para a Agência Estado, e consideram 286 companhias negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O cálculo do valor é feito com a ação mais líquida de cada empresa. O mercado acionário brasileiro atravessa uma fase crítica. Na terça-feira (21/8), o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - atingiu o seu patamar mais baixo desde 17 de novembro de 1999, e bateu em 12.891 pontos. Até essa data, a perda acumulada no ano era de 15,5%. A crise argentina, o racionamento de energia elétrica e a freada da atividade econômica reverteram todas as expectativas de ganho para a Bolsa. Teles foram as mais afetadas Ao contrário do que se esperava, o setor mais impactado pelas turbulências é o de telecomunicações. As 20 empresas negociadas na Bovespa acumulam uma perda de R$ 18,4 bilhões no seu valor de mercado. O fato de serem as maiores da Bolsa influencia diretamente esse número. No entanto, as perspectivas positivas para os papéis, de forma geral, não se confirmaram. Quando o susto da crise energética atingiu o País, os analistas acreditavam que as empresas de telefonia poderiam representar um porto seguro. A idéia era que esse ramo de atividade estaria mais imune ao solavancos da economia e não sofreria tanto com a retração. No entanto, a inadimplência veio estampada nos balanços do segundo trimestre, e o dólar arranhou o resultado de algumas delas, como Embratel e Telemar, por causa das dívidas. "O setor de telecomunicações é o mais líquido e o primeiro a sofrer", afirmou o especialista da BBV Corretora, Roger Oey. A analista-chefe da Fator Doria Atherino, Lika Takahashi, acredita que cada empresa de telefonia está refletindo as reações de fatores mais específicos. A Embratel, por exemplo, está travando uma forte guerra de tarifas com a Intelig. A Brasil Telecom continua imersa no conflito entre os acionistas controladores. "Os papéis da Telemar passaram a andar abaixo do Ibovespa desde a saída do Manoel Horácio da presidência." Outra empresa que está sofrendo fortemente na Bovespa é a Globo Cabo. O valor de mercado da companhia foi reduzido em R$ 3,8 bilhões desde o começo do ano. Na terça-feira, os papéis fecharam cotados a R$ 0,75, o menor preço desde 12 de julho de 1999.