Bovespa reage à queda da Nasdaq A Nasdaq - bolsa que norte-americana que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - continua em queda. Há pouco, operava em baixa de 2,92%. No pior momento do dia chegou a cair 4,53%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), influenciada pelo cenário externo, tenta manter-se do lado positivo, mas chegou a cair 2,71%. Agora registra queda de 1,89%. Os números negativos no mercado acionário internacional refletem a reação dos investidores aos resultados dos balanços trimestrais de empresas norte-americanas. A política de alta dos juros nos Estados Unidos, com o objetivo de conter as pressões inflacionárias no país, fez com que o consumo ficasse reprimido. Em função disso, as empresas produzem menos e suas vendas ficam reduzidas . O reflexo disso, no mercado de ações, é uma baixa no preço do papel dessas companhias. Além disso, o mercado financeiro recebeu hoje a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre nos Estados Unidos - 5,2%. A expectativa era de 3,9%. O dado representa um número contrário à expectativa do governo norte-americano, que é a desaceleração suave da atividade econômica nos Estados Unidos. No Brasil, além das influências dos fatos internacionais, o mercado doméstico mantém apreensão em relação ao caso da obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo. O assunto ainda não sai do cenário e qualquer notícia negativa para a imagem do País pode gerar oscilações na Bolsa, juros e câmbio.