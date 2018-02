Bovespa reage de olho em novo corte de juro nos EUA As expectativas em relação a um novo corte de juro nos Estados Unidos fizeram a Bolsa de Valores de São Paulo operar com cautela nesta terça-feira, mas em sintonia com o bom desempenho do mercado internacional. O Ibovespa registrou valorização de 1,6 por cento, voltando a fechar acima dos 59 mil pontos (59.529 pontos). O volume financeiro foi de 5,8 bilhões de reais. Apesar da alta no dia, o principal índice da bolsa paulista ainda acumula uma queda de 6,8 por cento neste mês. A volatilidade do mercado internacional, em meio aos temores de recessão nos EUA, tem gerado saída de investimentos estrangeiros da bolsa. O saldo desses investimentos estava negativo em 5,1 bilhões de reais até o dia 23, segundo dados divulgados pela Bovespa. Para Marco Franklin, sócio da Paraty Investimentos, "existe descolamento (da Bovespa em relação ao mercado internacional), mas isso não faz milagres". Ele afirma que as oscilações mais fortes nos EUA não têm como não serem sentidas aqui. "Neste mês, houve um movimento de colamento novamente, com saída de recursos estrangeiros", comentou. Ele acredita, no entanto, que a Bovespa vai se ajustar, recuperando aos poucos esses investimentos. Nesta terça-feira, as bolsas asiáticas e européias registraram alta. Em Wall Street, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq operavam no azul pouco antes do fechamento. Além da perspectiva iminente de corte de juro nos EUA, alguns indicadores deram novo fôlego ao mercado acionário norte-americano nesta sessão. As encomendas de bens duráveis no país cresceram 5,2 por cento em dezembro, bem mais que o esperado, e um importante indicador de gastos empresariais também avançou, segundo relatório do Departamento de Comércio divulgado nesta terça. A decisão do Fed sobre o juro será divulgada na quarta-feira e a previsão de analistas é de um corte de 0,5 ponto percentual. Na semana passada, em uma decisão surpresa, o banco central dos EUA reduziu a taxa de juro em 0,75 ponto percentual, para 3,5 por cento ao ano. O governo dos EUA tenta ainda implementar um pacote fiscal para estimular a economia, uma iniciativa elogiada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Para Franklin, da Paraty Investimentos, as medidas adotadas pelos EUA, principalmente o corte de juros, darão impulso maior à economia norte-americana no segundo semestre. DESTAQUES No Ibovespa, entre as maiores altas do dia estiveram as ações preferenciais da Brasil Telecom operadora, que avançaram 6,73 por cento, para 16,65 reais. Em meio a rumores de fusão com a operadora Oi, antiga Telemar, a Brasil Telecom divulga os resultados do quarto trimestre ainda nesta terça-feira. As ações da Gol subiram 7,16 por cento, para 35,75 reais. A companhia aérea anunciou que seu Conselho aprovou um programa de recompra de ações, o que impulsionou seus papéis na bolsa. Entre as ações de maior peso no Ibovespa, as preferenciais da Petrobras registraram leve queda de 0,09 por cento, a 80,80 reais. Vale apresentou alta de 0,57 por cento, a 44,25 reais.