Bovespa realiza lucros antes do Natal Faltando menos de duas horas para o fechamento do último pregão antes do Natal, os investidores estão aproveitando para realizar lucros. Essa é a justificativa dos analistas para a virada da Bovespa, agora no final da tarde. Instantes atrás, o Ibovespa trabalhava em baixa de 0,71%, depois de ter atingido a máxima de 1,38% no período da manhã. Como não há novas notícias para sair nesse curto prazo, os participantes do mercado estão embolsando um pouco de lucro. O futuro ministério já está praticamente formado, faltando apenas a confirmação de alguns nomes, como o do ministro do Planejamento, da Previdência Social e da Integração. A expectativa de um conflito armado entre EUA e Iraque, reforçada pela notícia de que o Iraque abateu avião-espião dos EUA não-tripulado na zona de exclusão, já estaria precificada. Mas se os dois países entrarem mesmo em guerra, o mercado deve estressar. Nos EUA, o Nasdaq opera em alta de 1,02% e o Dow Jones recua 0,22%.