Bovespa recebe R$ 723 mil em capital externo O balanço dos investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo no mês de janeiro revela uma entrada de recursos de R$ 723,3 mi. O valor resulta de compras de ações no total de R$ 3,841 bi e de vendas no total de R$ 3,118 bi. No ano de 2000, o saldo dos investimentos estrangeiros na Bovespa ficou negativo em R$ 2,224 bi.