Bovespa: recuperação depende de vários fatores A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem amargando fortes baixas. Os analistas costumam dizer que as ações estão "baratas", o que significa que há possibilidade de rendimentos elevados neste mercado, levando-se em conta o patrimônio das empresas e as perspectivas econômicas para o País. Quando as ações chegarem ao patamar mínimo será o melhor momento para comprá-las, já que, desta forma, o investidor vai embolsar todo o ganho referente à alta futura. O difícil é saber quando isso vai acontecer. "São vários sinais, tanto na economia interna quanto no cenário internacional, que indicarão a proximidade de uma recuperação na Bolsa. Não há apenas um fator que deva ser observado", afirma a diretora de renda variável do Citigroup Asset Management, Noriko Yokota. Veja os principais sinais apontados pelos analistas que indicarão um período de alta consistente para a Bolsa. Mas eles lembram que esta perspectiva será possível apenas com a simultaneidade destes cenários: Redução das taxas de juros Com as incertezas em relação à Argentina, o dólar ficou alto durante todo o primeiro semestre. Isso contribui para a alta da inflação, já que elevou o preço dos produtos e insumos importados. Para controlar uma alta excessiva dos preços, o Banco Central (BC) vem elevando a Selic, a taxa básica de juros, desde março deste ano. De lá para cá, a Selic passou de 15,25% para 19% ao ano. Como a expectativa é de que a inflação recue no segundo semestre, pois não se esperam mais reajustes em tarifas públicas e o repasse da alta do dólar para os preços será diminuído, os juros poderiam cair agora. Segundo os analistas, este cenário seria possível se a situação argentina fosse diferente. O problema é que ainda há muitas incertezas em relação ao país vizinho e elas podem pressionar ainda mais as cotações do dólar, segundo os analistas. De acordo com um diretor de banco estrangeiro, caso haja um agravamento da situação na Argentina, com ruptura do sistema de paridade entre o peso e o dólar, a taxa Selic pode subir para um patamar entre 23% a 25% ao ano, possivelmente retardando uma recuperação na Bolsa. Mas esta alta deve ser momentânea, segundo os analistas. Em pouco tempo, os juros recuariam novamente. Já, em uma situação contrária, sem ruptura na Argentina, a expectativa é de que os juros caiam mais rapidamente. "Com a primeira queda da Selic, a Bolsa já poderá apresentar alguma reação", afirma o diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, Júlio Ziegelmann. Redução do risco País A diretora do Citigroup cita a redução do risco País como um dos principais fatores que sinalizarão uma recuperação na Bovespa. Isso é verificado quando há uma diminuição entre o valor dos principais títulos da dívida brasileira e dos títulos norte-americanos. "Quanto maior é esta diferença, maior é o prêmio de risco que o investidor estrangeiro está exigindo para colocar recursos no País. Se este prêmio diminui significa que o investidor está mais confiante no Brasil e, portanto, poderá aumentar o volume de recursos direcionados para a Bolsa, elevando a liquidez (volume de negócios) e o preço das ações", avalia a diretora. Fluxo maior de recursos A Bovespa vem atingindo níveis muito baixos de movimentação. Na segunda-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve o quarto menor volume de negócios do ano, somando apenas R$ 292 milhões. Para os analistas, são muitos os motivos para a redução das transações na Bolsa. A crise argentina, a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e a decisão do governo de elevar a tributação de Imposto de Renda de 10% para 20% neste mercado a partir de 2002 são as principais causas, dizem eles. As perspectivas de alteração nos volumes de negócios não são boas. Com as ações em preços tão baixos, os grandes investidores têm evitado fazer mudanças em suas carteiras, pois o risco de perdas é grande. O gestor pode estar realizando prejuízo - vendendo ações que já acumularam perdas - em um papel e comprando uma ação que recue ainda mais. Além disso, com as incertezas em relação à Argentina, os investidores estrangeiros se retraem ainda mais em mercado emergentes. Noriko, do Citigroup, avalia que a falta de um cultura de investimentos em Bolsa também é muito prejudicial para o mercado acionário. Para ela, este é também um problema do mercado de ações no Brasil. Ela cita, como exemplo, a pequena participação dos fundos de ações no total de recursos administrados na indústria de fundos (veja mais informações no link abaixo). Fim do racionamento de energia O último número divulgado sobre o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro revelou um desaquecimento da economia. Para o mercado de ações, este é um fator prejudicial, já que diminui as perspectivas de lucro das empresas, afetando o preço das ações. Alguns analistas consideram que o racionamento de energia contribui para esta desaceleração econômica. "Mas esta realidade já está nos preços. Em função deste fator, as condições da Bolsa podem piorar se a meta de racionamento for de 20% em 2002 ou a região Sudeste for atingida pelo apagão", afirma o diretor de renda variável do Deutsche Bank, Felipe Lucchi Monaco. Em uma situação diferente, com um aumento do volume de reservatórios e fim do racionamento de energia no início do próximo ano, Monaco afirma que a Bolsa poderia ser influenciada de forma positiva. Reaquecimento da economia norte-americana Monaco também prevê que a retomada dos negócios na Bovespa será favorecida pela volta do crescimento econômico norte-americano. O Banco Central dos Estados Unidos (Fed) já reduziu os juros em três pontos porcentuais - de 6,5% para 3,5% ao ano - desde o início do ano, com o objetivo de reaquecer a economia do país, sem pressionar os índices de inflação. Mas não há nenhuma certeza que este objetivo tenha sido alcançado. Os números da economia norte-americana ainda não indicam uma tendência definitiva. Enquanto a inflação está sob controle, os números do mercado de trabalho ainda indicam que a economia está muito desaquecida. "Considerando-se este fator, ainda não é possível prever quando a Bovespa pode começar uma reação", afirma Monaco. Sucessão presidencial em 2002 Entre todos os fatores que podem contribuir para uma alta consistente na Bovespa, as eleições presidenciais representam o único motivo que ainda não pesa nem do lado positivo, nem do lado negativo. Segundo Ziegelmann, do BankBoston, as eleições começarão a influenciar os resultados na Bolsa com a divulgação das primeiras pesquisas de opinião. As incertezas podem aumentar se houver a expectativa de que um candidato de oposição vença as eleições, já que o plano do novo governo, mesmo que seja divulgado, pode gerar dúvidas para os investidores. "Por outro lado, se há uma confiança maior dos investidores, a Bolsa pode reagir de forma positiva", prevê Ziegelmann.