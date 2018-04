Bovespa registra 5ª queda seguida

A Bovespa registrou a quinta queda seguida, ontem, de 0,56%, aos 49.177,55 pontos - menor pontuação desde os 49.007,21 pontos em 15/5. O dólar teve a 3ª alta consecutiva, de 0,85%, a R$ 2,010 no balcão. O juro de janeiro de 2011 terminou em 9,78%. O mercado doméstico reagiu à continuidade da aversão ao risco no exterior. Os investidores reduziram posições em ações e commodities e compraram dólar e títulos do Tesouro dos EUA. O resultado do 2º trimestre da Alcoa veio pior do que as estimativas dos analistas, com prejuízo líquido de US$ 454 milhões (US$ 0,47 por ação), embora a receita tenha superado as previsões. As revisões de cenários do FMI para a economia mundial em 2010 foram positivas, mas as projeções para este ano pioraram. O petróleo também foi pressionado para baixo pelo 4º aumento semanal consecutivo nos estoques de derivados da commodity nos EUA. Em Nova York, o petróleo para agosto caiu 4,43%, a US$ 60,14 o barril. As bolsas passaram a maior parte do dia em baixa, mas os índices Dow Jones e o Nasdaq terminaram com leves ganhos de 0,18% e 0,06%, respectivamente. O juro do T-note de 10 anos cedeu a 3,293%. O euro caiu 0,19%, a US$ 1,3877.