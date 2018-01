Bovespa registra entrada de capital estrangeiro O saldo dos investidores estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), nos primeiros 20 dias do mês junho, ficou positivo em R$ 1,832 bilhão. O resultado foi decorrente da compra de R$ 4,183 bilhões em ações, das quais R$ 1,322 bilhão referem-se às compras de papéis da Telesp Celular. As vendas totalizaram R$ 2,351 bilhões no período. Com esse resultado, o saldo de investimentos estrangeiros acumulado no ano está negativo em R$ 99,6 milhões. No final de maio, o acumulado estava negativo em R$ 1,932 bilhão.