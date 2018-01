Bovespa registra saída de investidor estrangeiro Dados divulgados pela Bolsa de Valores de São Paulo mostram uma saída de recursos estrangeiros de R$ 631,6 milhões nos 20 primeiros dias de maio. De acordo com reportagem de Graziella Valenti, as compras de ações somaram R$ 1,571 bilhão no período, enquanto as vendas de ações totalizaram R$ 2,202 bilhões. De acordo com Ricardo Amorim, economista-sênior do BankBoston, apesar dos bons fundamentos da economia brasileira - contas internas controladas, perspectiva de queda para a inflação e juros estáveis - o investidor estrangeiro não quer correr riscos. Ele prefere tirar seus investimentos do País e direcioná-los para ativos mais seguros, como os títulos da divida norte-americana. "O Brasil é muito dependente do capital estrangeiro, por isso ele precisa pagar altas taxas de juros nos títulos da dívida externa para continuar atraindo o investidor estrangeiro", afirma Amorim. Essa alta é vista pelo investidor como um sinal de risco, pois comprova a vulnerabilidade do mercado financeiro interno do País. Outro ponto que tem afugentado o capital estrangeiro, na opinião de Amorim, são as incertezas em relação à América Latina. Isso porque a Argentina tem dado sinais de que não vai cumprir as metas estabelecidas com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Perspectivas não são boas até setembro A perspectiva de Amorim é que a situação poderá se acalmar apenas no final do terceiro trimestre do ano. Até lá, o Real tende a se manter fraco e a cotação do dólar pode chegar a R$ 1,90. Sobre o resultado da reunião do Copom, que vai decidir sobre a nova taxa básica de juros - Selic - hoje, a opinião de Amorim é que ela permaneça em 18,50% ao ano.