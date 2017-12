Bovespa registra volume de US$ 10 bi em junho A Bolsa de Valores de São Paulo registrou um volume financeiro de US$ 10 bilhões em junho. Esse montante representa uma média diária de US$ 478 milhões, significando um volume 31,4% maior que a média obtida em maio. O índice Bovespa registrou uma valorização de 11,8%. Separados por grupos de investidores, as instituições financeiras lideraram as aplicações na Bovespa com 35,9% do volume, seguidas pelos investidores estrangeiros com 24,6%, pessoas físicas com 18,1%, investidores institucionais com 17,8%, empresas com 3,1% e outros com 0,5%. A maior parte dos negócios foi realizada pelo sistema eletrônico de negociação, 81,7%, frente a 18,3% pelo pregão viva voz. O mercado à vista respondeu por 94,5% do total. Em junho foram registrados 495.953 negócios e uma média diária de 23.617 transações, o que representa um aumento de 12,3% em relação aos 21.035 negócios realizados diariamente em maio. O after market - negócios realizados após o fechamento do pregão da bolsa - registrou em junho um volume financeiro de US$ 18,3 milhões e 5.627 negócios. No mês anterior, o volume foi de US$ 11,1 milhões, com 3.684 negócios.