Bovespa retoma os 64 mil pontos depois de 17 meses

A Bovespa recuperou na manhã desta sexta-feira, 9, os 64 mil pontos, onde não pisava desde o final de junho do ano passado, contrariando a expectativa inicial dos analistas de realização de lucros. O avanço da Bolsa foi impulsionado pelo desempenho favorável das bolsas em Nova York, após uma abertura levemente negativa. O Ibovespa registrava 64.054,35 pontos, com alta de 0,46%, às 11h08.

O petróleo também inverteu a direção e subia 0,24%, cotado a US$ 71,79 o barril na Nymex eletrônica, dando fôlego às ações de Petrobrás. A PN registrava alta de 0,68% e a ON subia 0,48% às 11h07. As ações da Vale registram ganho mais tímido. A PNA marcava +0,18% e a ON +0,53%.

Apesar dessa alta, a expectativa é de que a Bovespa oscile ao longo desta sexta-feira, suscetível aos humores externo. O fluxo financeiro projetado para o final do dia, embora elevado, mostra menos vigor se comparado aos dias anteriores, e a tendência é de que diminua principalmente no período da tarde, com muitos players já se encaminhando para o final de semana prolongado pelo feriado de segunda-feira, 12 de outubro.