Bovespa rompe cinco quedas e sobe

A Bovespa amparou-se na alta das ações da Petrobrás para subir 0,09%, aos 49.220,78 pontos, ontem, interrompendo cinco quedas acumuladas em 4,59%. Petrobrás ON avançou 2,33%, a R$ 36,47, e a ação PN, 1,92%, a R$ 29,67. Na semana, o Ibovespa recuou 3,36% e, no mês até agora, 4,36%. O desempenho em julho reflete o sentimento de aversão ao risco motivado pelos sinais de que a recuperação da economia norte-americana ainda está muito distante. Em Nova York, o Nasdaq subiu 0,20%. Já o índice Dow Jones cedeu 0,45%, após o desalentador dado sobre sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e o alerta negativo da Chevron. Os investidores reforçaram posições defensivas estimulados ainda pela previsão de uma agenda forte na próxima semana, com destaque para os balanços de grandes bancos nos EUA, como Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup e Bank of America. Os investidores estarão atentos ainda ao Produto Interno Bruto da China, na 5ªF. No câmbio, o dólar subiu 0,40%, a R$ 2,00 no balcão, e avançou 2,46% na semana. O juro de janeiro de 2011 cedeu a 9,74%, com o fraco indicador de emprego industrial no Brasil em maio.