Bovespa se descola de NY com alta de Vale e Petrobras

O noticiário corporativo doméstico permitiu à Bovespa fechar em sentido oposto ao das bolsas norte-americanas nesta quinta-feira. Com a proximidade do feriado prolongado de carnaval, os investidores já começaram a pisar no freio, mas isso não impediu que fossem, hoje, às compras de Petrobras e Vale, embalados pela alta das commodities, tanto metálicas como petróleo, e também da expectativa com o balanço da mineradora. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O Ibovespa terminou o dia com ligeira elevação, de 0,14%, aos 39.730,33 pontos. Na mínima, atingiu os 39.630 pontos (-0,11%) e, na máxima, 40.433 pontos (+1,91%). No mês, acumula alta de 1,09%, e no ano, de 5,81%. O giro financeiro totalizou R$ 2,948 bilhões. Os dados são preliminares. Nos EUA, as bolsas encerraram em baixa, em meio a uma nova safra de dados ruins. O pior número foi o do índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, que caiu ao menor nível desde outubro de 1990, de -24,3 para -41,3 em fevereiro, muito mais do que os -25 previstos pelos analistas. O Dow Jones terminou a sessão em baixa de 1,19%, aos 7.465,95 pontos, o nível mais baixo desde 9 de outubro de 2002. O S&P perdeu 1,20%, aos 778,94 pontos, e o Nasdaq recuou 1,71%, aos 1.442,82 pontos. O Citigroup e o Bank of America lideraram a liquidação no setor bancário, com uma queda de 13,75% e 14%, respectivamente. Nas últimas 52 semanas, as ações dos dois bancos perderam quase 90% do seu valor. Na Europa, entretanto, hoje os bancos saíram dos holofotes e não estiveram entre os destaques de baixa. Ao contrário. As ações do BNP Paribas recuaram só 0,49%, o UBS subiu 4,83%, Royal Bank of Scotland, +20,4% e o Lloyds Banking Group +11,8%. Destaques No Brasil, o setor bancário não teve uniformidade. Banco do Brasil foi destaque de alta, ao subir 2,15%. A instituição anunciou hoje lucro líquido contábil recorde, de R$ 2,9 bilhões, no quarto trimestre de 2008, com crescimento de 142% em relação ao mesmo período do ano anterior. Unibanco Unit também subiu, 0,37%, mas Itaú PN recuou 0,93% e Bradesco PN terminou em baixa de 1,15%. Os grandes destaques do pregão continuaram nas mãos das duas blue chips. Petrobras teve desempenho mais forte hoje - também porque ontem recuou enquanto Vale subiu. As ações ON avançaram 2% e as PN, 1,58%. Ontem à noite, o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, afirmou que há espaço para a redução nos preços da gasolina e do diesel por causa da queda do petróleo no mercado internacional. Mas ele avisou que a decisão não será tomada agora porque a empresa ainda precisa recuperar as perdas por ter mantido os preços mais baixos durante a escalada das cotações do petróleo nos últimos anos. Na Nymex, o contrato do petróleo para março avançou 14,04%, a US$ 39,48. Vale terminou o pregão com variação positiva de 0,63% na ação ON e de 0,61% na PNA. Depois do fechamento do mercado a empresa divulga seu balanço do quarto trimestre. Segundo as previsões dos analistas, a expectativa é de que a mineradora anuncie um lucro líquido de R$ 5,840 bilhões, 32,42% acima do verificado em igual período de 2007. No setor siderúrgico, também divulgaram balanços hoje Usiminas e Gerdau. A Usiminas lucrou R$ 837 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, 87% acima das previsões dos analistas, mas 14% abaixo de igual período do ano anterior. As ações PNA da empresa fecharam em baixa de 0,14%. Gerdau PN recuou 2,11% enquanto Metalúrgica Gerdau PN perdeu 1,61%. A Gerdau anunciou lucro líquido de R$ 311 milhões no quarto trimestre de 2008, embora acima das previsões dos analistas, o resultado teve queda de 67,1% ante igual período de 2007. As ações do setor de construção civil lideraram as perdas do Ibovespa hoje. Cyrela ON recuou 5,88%, no topo, seguida por Gafisa ON, com -5,57%. Rossi Residencial ON perdeu 1,40%. Fora do índice, Abyara ON subiu 1,49%. A empresa confirmou hoje a venda do controle da incorporadora para o investidor espanhol Enrique Bañuelos e para a Agra. Com a proximidade do feriado do carnaval, o volume, que já foi fraco hoje, deve diminuir ainda mais amanhã. Mas a sexta-feira será dia de agenda carregada, mas concentrada no período da manhã. Os destaques são o IPCA-15 de fevereiro, taxa de desemprego do IBGE e CPI, este último nos Estados Unidos.